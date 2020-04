Chi avesse acquistato un'azione del titolo Amazon al momento della sua quotazione, non avrebbe pagato più di 2 dollari. Adesso, una azione Amazon è scambiata sopra i 2.400 dollari.

Rispetto ad inizio anno, il suo fondatore e principale azionista, Jeff Bezos, ha aumentato la propria ricchezza personale di 23,6 miliardi, portandola a oltre 138,5 miliardi di dollari (avrebbe potuto anche essere ben maggiore se, a causa del divorzio, non avesse dovuto consegnare parte delle sue azioni alla ex moglie).

Tutto merito della pandemia!

La Covid-19, se per molti ha significato la perdita del lavoro, la perdita della propria sicurezza economica, la perdita persino di amici e parenti... per pochi, invece, è divenuta l'occasione per diventare ancor più ricchi di quanto già non fossero in precedenza.

E questo non riguarda solo Bezos. Ad esempio, anche Alice, Jim e Rob Walton - proprietari della catena Walmart - grazie alla pandemia, complessivamente, hanno aumentato la loro ricchezza personale di circa 8 miliardi dollari... senza muovere un dito!

Già, perché qui sta il punto. La ricchezza di quelle persone si basa sul lavoro reale di coloro che, invece devono spedire gli ordini dei clienti o riempire gli scaffali dei supermercati... Covid o non Covid.

Amazon, per cercare di non ritardare troppo i tempi di consegna per l'aumento degli ordini, negli Stati Uniti ha assunto, temporaneamente, circa 80mila nuovi addetti, anche se non si è affatto preoccupata di offrire ai propri dipendenti condizioni di lavoro adeguate all'emergenza in corso. Per questo, dall'inizio della pandemia, numerosi sono stati gli scioperi in molti dei centri di spedizione di Amazon, sia in America che nel resto del mondo. Scioperi a cui l'azienda ha cercato di far fronte con licenziamenti che fossero di esempio agli altri dipendenti e con la pubblicizzazione di misure di sicurezza che, nella quasi totalità dei casi, sono risultate tali solo sulla carta.

Ma Bezos pensa a tutto.

Per questo, il mese scorso ha reso noto che Amazon, in seguito all'emergenza coronavirus, aveva istituito un fondo di soccorso per i suoi circa 800mila dipendenti. E per attivarlo Bezos ha donato 25 milioni di dollari, chiedendo poi a chiunque di alimentarlo con donazioni private.

Il proprietario di un'azienda che vale oltre un trilione di dollari e la cui fortuna personale è stimata in circa 140 miliardi di dollari ha chiesto donazioni pubbliche per supportare i suoi dipendenti durante la pandemia.

È proprio vero... i soldi danno alla testa!