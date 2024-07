Sono un democratico da tutta la vita; non mi scuso per questo. Sono orgoglioso di ciò che il mio partito rappresenta e per cosa si batte. Come parte della mia partecipazione al processo democratico e a sostegno del mio candidato prescelto, ho guidato alcune delle più grandi raccolte fondi nella storia del mio partito. Barack Obama nel 2012. Hillary Clinton nel 2016. Joe Biden nel 2020. Il mese scorso ho co-ospitato la singola più grande raccolta fondi a sostegno di qualsiasi candidato democratico di sempre, per la rielezione del Presidente Biden. Dico tutto ciò solo per esprimere quanto credo in questo processo e quanto penso che questo momento sia importante.Ammiro Joe Biden. Come senatore. Come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui. Credo nel suo carattere. Credo nei suoi principi morali. Negli ultimi quattro anni, ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato.Ma l’unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo. Nessuno di noi può. È devastante dirlo, ma il Joe Biden con cui ero tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe Biden del “big F...ing deal” del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che tutti abbiamo visto al dibattito.Era stanco? Sì. Un raffreddore? Forse. Ma i nostri leader di partito devono smettere di dirci che 51 milioni di persone non hanno visto ciò che abbiamo appena visto. Siamo tutti così terrorizzati dalla prospettiva di un secondo mandato di Trump che abbiamo scelto di ignorare ogni segnale di avvertimento. L’intervista di George Stephanopoulos ha solo rafforzato ciò che abbiamo visto la settimana precedente. Come democratici, tratteniamo tutti il respiro o abbassiamo il volume ogni volta che vediamo il presidente, che rispettiamo, scendere dall’Air Force One o presentarsi davanti a un microfono per rispondere a una domanda non programmata.È giusto evidenziare queste cose? Deve esserlo. Questo riguarda l’età. Nient’altro. Ma anche qualcosa che non può esser cambiato. Non vinceremo a novembre con questo presidente. Inoltre, non vinceremo la Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione; questa è l’opinione di ogni senatore e membro del Congresso e governatore con cui ho parlato in privato. Ognuno di loro, indipendentemente da ciò che sta dicendo pubblicamente.Ci piace parlare di come il Partito Repubblicano abbia ceduto tutto il potere, e tutti i tratti che lo hanno reso così formidabile con Ronald Reagan e George H.W. Bush, a una singola persona che cerca di mantenere la presidenza, eppure la maggior parte dei nostri membri del Congresso opta per aspettare e vedere se la diga si rompa. Ma la diga si è rotta. Possiamo mettere la testa nella sabbia e pregare per un miracolo a novembre, o possiamo dire la verità.

Questo è ciò che ha scritto George Clooney sul NYT, per chiedere a Biden di passare la mano nella corsa alle presidenziali. Poteva essere ancor più diretto di quanto non lo sia stato?

Impossibile, volendo restare nei limiti dell'educazione e del rispetto, argomenti sconosciuti a Trump che durante un comizio organizzato sul campo del suo Golf Club di Miami, riguardo a Biden, ha detto:

"Vogliono Joe il disonesto fuori dalla corsa. È una vergogna il modo in cui lo stanno trattando, ma non dovete dispiacervi per lui: è un tipo molto cattivo, ha armato il governo, ricordatelo. ... Corrotto, incompetente, che soffre di problemi cognitivi. ... Mentono al mondo intero sulle condizioni di Biden. Intendo dire, vedete le sue condizioni, vedete che cercano di ribaltare i risultati di 50 primarie negli Stati e inserire un nuovo candidato per ordine dei loro ricchissimi donatori. ... La Florida sconfiggerà i truffatori e i bugiardi democratici della sinistra radicale il giorno delle elezioni. Diremo al disonesto Joe Biden: Joe, hai fatto un lavoro orribile. Sei licenziato. Vattene Joe, sei licenziato".