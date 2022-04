La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, oltre ad annunciare l'avvio, con un coinvolgimento persino a livello locale che dovrà coinvolgere le regioni di tutta Europa, di una cooperazione con Kiev per la ricostruzione dell'Ucraina, oggi ha parlato anche dello stop alla fornitura di gas, da parte della Russia, a Polonia e Bulgaria, definendolo un'altra provocazione del Cremlino.

"Non sorprende che il Cremlino utilizzi i combustibili fossili per cercare di ricattarci. Questo è qualcosa a cui la Commissione europea si sta preparando, in stretto coordinamento e solidarietà con gli Stati membri e i partner internazionali. La nostra risposta sarà immediata, unita e coordinata. In primo luogo, faremo in modo che la decisione di Gazprom abbia il minor impatto possibile sui consumatori europei. Oggi gli Stati membri si sono incontrati in seno al gruppo di coordinamento del gas. Polonia e Bulgaria ci hanno aggiornato sulla situazione. Sia la Polonia che la Bulgaria stanno ora ricevendo gas dai loro vicini dell'UE. Questo mostra prima di tutto l'immensa solidarietà tra noi, ma mostra anche l'efficacia degli investimenti passati, ad esempio negli interconnettori e in altre infrastrutture a supporto dei gasdotti. La Commissione intensificherà inoltre il suo lavoro con i cosiddetti gruppi regionali degli Stati membri, che possono fornire reciprocamente la solidarietà più immediata. Ciò mitigherà qualsiasi impatto su possibili interruzioni del gas.In secondo luogo, continueremo il nostro lavoro per garantire una fornitura e uno stoccaggio di gas sufficienti a medio termine. Il nostro piano d'azione REPowerEU contribuirà a ridurre significativamente la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi già quest'anno. Abbiamo anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per fornire ulteriori importazioni di GNL quest'anno e quelli successivi. E stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri Stati membri per garantire la fornitura di gas alternativo anche da altri partner. A lungo termine, REPowerEU ci aiuterà anche a passare a un approvvigionamento energetico più affidabile, sicuro e sostenibile. A metà maggio presenteremo i nostri piani per accelerare la transizione verde. Ogni euro che investiamo nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica è un acconto sulla nostra futura indipendenza energetica.Quest'ultima mossa aggressiva della Russia ci ricorda che dobbiamo lavorare con partner affidabili e costruire la nostra indipendenza energetica. La Commissione è in contatto con la Presidenza francese. E accolgo con favore i loro piani di convocare una riunione dei ministri dell'Energia dell'UE il prima possibile. Oggi il Cremlino ha fallito ancora una volta in questo tentativo di seminare divisioni tra gli europei. L'era dei combustibili fossili russi in Europa volge al termine. L'Europa va avanti sulle questioni energetiche".

Al ricatto o all'avvertimento odierno relativo al gas, la Russia ne ha aggiunto un altro, ben più minaccioso. Parlando alla Duma nel pomeriggio, Vladimir Putin ha avvertito che "se qualcuno dall'esterno cercherà di intervenire in Ucraina, la nostra risposta sarà fulminea. Abbiamo tutti gli strumenti [per rispondere] di cui nessuno può vantarsi [cioè, che ancora nessuno ha]. E non ce ne vanteremo, li useremo se necessario", ha detto.

Putin ha poi precisato che tutte le decisioni relative alla "risposta fulminea" erano già state prese, senza però aggiungere ulteriori dettagli.