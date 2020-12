Maximo De Marco e' un regista e scrittore convertito e come autore si trova al suo 5° libro pubblicato, con questa nuova opera letteraria spirituale, dal titolo “Visioni”. Un libro che potremmo definire senza obra di dubbio profetico e che ci accompagna in un viaggio ai confini tra due dimensioni, quella terrena e quella ultraterrena! Lo si percepisce immediatamente dalle prime righe che introducono il libro: “Io mi metto al mio posto di guardia, sto in piedi sopra la mia roccia e sto attento per sentir che mi dira', che rispondera' al mio lamento.

Il Signore mi ha risposto e ha detto:

“Scrivi la visione, incidila su tavolette, perche' si corra a leggerla. Perche' la visione riguarda una data, essa attende una fine, non inganna, se tarda a venire, aspettala, perche' verra' certamente, non indugera'.

Ecco: soccombe chi non ha l'animo retto, il giusto invece sopravvive per la sua fedelta'!”.

(Dalle Sacre Scritture – Abacuc 2,18)

L'Autore infatti ha voluto iniziare la narrazione da un verso tratto dalle Sacre Scritture, per affermare forte e chiaro che le sue Visioni non sono frutto della sua immaginazione , ma sono un dono ricevuto da Dio durante la sua improvvisa conversione! Sono Visioni di un credente, di un uomo di fede, di un uomo qualunque , che prima era lontano da Dio e poi lo ha ritrovato facendone il fulcro della propria esistenza!

Un libro che si fa' leggere con leggerezza, anche affrontanto temi esistenziali complessi e incomprensibili ...gia' questo e' un miracolo in cui si evince la mano dello Spirito Santo!

E' umanamente impossibile affrontare tematiche cosi' complicate e a cui nessuno sino ad oggi e' riuscito a dare una spiegazione chiara e definitiva, con la spontanieta' con cui l'autore le affronta in questo libro...per cui il lettore si accorgera' di avere tra le mani non una semplice opera letteraria, ma un opera che diventa, man mano che ci si addentra nella lettura, una sorta di guida spirituale...

Questa e' la vera forza di questo libro e il suo irresistibile carisma...ma per comprendere a fondo la vera natura del libro dobbiamo affidarci alle parole vive dell'autore che ci racconta come nasce il suo libro e cosa lo ha spinto a scriverlo, rivelandoci in anteprima assoluta alcuni passi tratti dall'opera!

“Quando nel 2007 ho incontrato Gesu' all'improvviso nella mia vita ...non avrei mai immaginato che potesse accadere proprio a me! Ero lontano dalla fede e dalla Chiesa e dopo la morte di mia madre mi allontanai sempre di piu'...fino ad arrivare ad odiare Dio! Quel Dio crudele che mi aveva portato via la persona che piu' amavo in questo mondo...

Ricordo quell'ultimo Natale passato con mia madre...era il momento di gioia piu' grande e che aspettavo con ansia e trepidazione...l'albero, il presepe,i regali, babbo natale, la befana...il calore della mia famiglia, ero il ragazzo piu' felice della terra...fino a quell'ultimo maledetto natale!

Poi non volli piu' sentir parlare del Natale...non lo sopportavo, una parte di me lo rinnegava e fuggivo da ogni cosa che lo ricordasse anche lontanamente!

Solo quando incontrai quella Luce vivida, che mi entro' dentro l'anima, iniziai a comprendere che Dio non era crudele, ma era un Padre infinitamente amorevole e misericordioso...

Capii che era stata mia madre ad offrire la propria vita liberamente, in cambio della mia e a intercedere per la mia conversione! "

Visioni e' un libro che induce il lettore ad una profonda riflessione ...un libro che ha suscitato molto interesse a livello mediatico e che sta' riscuotendo un grande successo tra il popolo del web!

Un libro che potrebbe risultare poco digeribile ad un primo impatto ...ma che man mano ci si addentra nella lettura risulta affascinante e non si riesce a staccarsene piu'!