Le allerte della Protezione civile di inizio settimana si sono concretizzate, per ora, nell'alluvione che sta interessando la città di Catania, registrata nelle numerosissime immagini e video che in queste ore le persone stanno diffondendo via social.

Da questa mattina, Calabria e Sicilia sono state colpite da nubifragi e vento forte che hanno provocato allagamenti e frane. La provincia di Catania è quella ad aver subito i disagi maggiori. Dopo la coppia di coniugi trascinata via da un’ondata di piena a Scordia domenica scorsa, ritrovato il cadavere del marito mentre la moglie è ancora dispersa, oggi una giovane donna è morta a Gravina annegata nel fiume in piena.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Catania, Salvo Pogliese (Fratelli d'Italia):

"Da ieri la nostra Città vive una drammatica situazione legata alle condizioni meteorologiche che stanno flagellando tutta la parte orientale della Sicilia, eventi eccezionali senza precedenti per violenza e intensità. Purtroppo una persona è morta a Gravina, vittima di fenomeni atmosferici estremi che, come a Scordia, ci colpiscono con altri lutti.Per la gravità della situazione ho disposto, in accordo con il Prefetto, LA CHIUSURA IMMEDIATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI fino alla mezzanotte di oggi MARTEDÌ 26 OTTOBRE, a eccezione di farmacie, delle attività alimentari e di prima necessità.Tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine. Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per lo straordinario livello di forza raggiunto dalla pioggia.Esorto tutta la popolazione a NON USCIRE DI CASA se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore."

Di seguito alcuni dei video che testimoniano la gravità di quanto accaduto a Catania:

#Catania#OspedaleGaribaldiNesima

Quello che stiamo vivendo a Catania è indescrivibile.

Sappiamo che quando piove ormai è un delirio ma pioggia del genere e con tempi e conseguenze così devastanti non ne ho ricordo.#alluvione pic.twitter.com/8jOP68gY6m — Giovi (@GioITA2) October 26, 2021

Sembra la scena di un film... In realtà questa è l'università di Catania 😱#maltempo #Sicilia #catania pic.twitter.com/1CfYNc79zw — Poesia portami via (@Poesia31464296) October 26, 2021

Il guaio è che quanto accaduto quest'oggi potrebbe essere solo un preavviso di quanto potrebbe accadere entro le prossime 48 ore, perché l'attuale perturbazione che sta interessando l'area prenderà la forma di un uragano con venti fino oltre i 100 Km/h e violente precipitazioni.

Nonostante quello che stiamo osservando c'è gente che continua a non credere al cambiamento climatico e alle sue conseguenze.