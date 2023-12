Il brano dell’artista sugli store digitali e dall’8 dicembre nelle radio.

“Polvere da sparo” è il singolo dell’eclettico artista Braico, sui principali stores digitali e dall’8 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione artistica impeccabile e ricercata su cui scivola la voce dell’artista tra versi che diventano poesia. Riferimenti old style, ma che evidenziano originalità e una forte personalità di Braico nonostante la giovane età. “Polvere da sparo” racconta di una storia d’amore che rende due persone vulnerabili se lontane, ma forti come polvere da sparo se vicine. Una storia quindi che possono rivivere le persone solo ascoltandola.

“Questo brano ti racconta anche che senza amare non imparerai mai il dolore che ti logora dentro e che infondo odio e amore non sono tanto diversi ma solo due estremi della stessa corda.” Braico

Ascolta la canzone

https://open.spotify.com/intl-it/track/1AdaVadEpY7XUhxI2L8wKJ?si=01f54b3d1a2646f9

Storia dell’artista

Mi chiamo Simone Braico, ho 22 anni e sono nato e cresciuto a Roma. Scrivo testi sin da quando ero adolescente, precisamente iniziai a scrivere a 14 anni ascoltando il ritmo della poggia nei momenti di riflessione che dedicavo a me stesso. Successivamente ho iniziato a scegliere le basi musicali da YouTube e a creare uno stile personale attraverso cui poter raccontare me stesso al pubblico. Fare musica per me equivale a vivere veramente questa vita.

Instagram: instagram.com/braicosimonee?igshid=NzZlODBkYWE4Ng

Spotify: open.spotify.com/artist/1Z1YJe2L6b6xNekvsAT23u?si=p4ep0gIKRJ--BV8KU9kl3A