Se hai esperienza nei mercati finanziari, probabilmente conosci il concetto di media mobile.

Si tratta di un indicatore utilizzato nelle analisi tecniche e fondamentali per aiutare gli investitori a determinare il prezzo futuro di un bene.

Comprendere le tendenze del mercato e prevederne le future direzioni è cruciale per evitare perdite durante l'investimento.

Attraverso l'osservazione dei movimenti passati dei prezzi, la media mobile facilita l'identificazione dei punti di supporto e resistenza.

Prima di effettuare un investimento, è fondamentale avere una chiara comprensione della direzione di mercato attuale per scegliere la strategia più adeguata.

In alcuni scenari, potresti considerare di investire in un mercato in calo per guadagnare rivendendo i tuoi asset a un prezzo superiore a quello di acquisto, seguendo una strategia a lungo termine che può portare a profitti sfruttando le fluttuazioni di mercato nel tempo.