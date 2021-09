Il problema dei crediti deteriorati sembrava ormai messo in un cassetto e superato. Ma non è così, perché presto potrebbe riproporsi a causa del Covid, soprattutto quando sarà finito il sostegno pubblico.

Saranno in molti, infatti, che si troveranno a corto di liquidità, e questo peggiorerà la qualità dei crediti detenuti dalle banche.

Gli NPL (Non Performing Loans), problema caldissimo dopo la crisi del 2008, potrebbe riproporsi a causa del Covid... in tutta Europa e non solo in Italia, anche se, grazie al lavoro di consolidamento fatto negli anni scorsi, sarà possibile gestire la situazione in modo meno traumatico.