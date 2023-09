Che succede il 7 settembre '23 al FAM Desenzano, hot spot e ristorante d'eccellenza sul Garda? Una cena, un pranzo o un semplice aperitivo qui, di fronte alla magia del blu del Garda non si dimentica… ma il 7/9 si qualcosa di più. Ovvero, ecco forte e chiara l'elettronica internazionale del party It's Folklor. Tra i dj in console per questo evento ecco Antonio, Matteo Gurra e Lvca 1812. E' un party decisamente up, tutto da vivere con gli amici in riva al lago. Perché il weekend può anche iniziare il giovedì sera. Dalle 19:30 alle 2.



L'8 settembre al FAM Desenzano ecco una Hendrikc's Night dedicata agli amanti del gin, mentre domenica 10 va in scena un aperitivo musicale con i dj di Radio Studio Più.



Ecco poi già definiti altri eventi in questo spazio di qualità: 12 settembre I remember Yesterday con Radio Studio Più, 14 settembre Colazione da Tiffany 22 e 23 settembre Garda Gin Festival.

///



Come sa bene chi frequenta il locale, Fam Desenzano è un hot spot da frequentare all'ora dell'aperitivo, che qui emoziona sempre per la vista sul lago... e pure per i cocktail. E poi Fam Desenzano è un ristorante, all'altezza delle aspettative dei più esigenti. Ccco un appetitoso accenno al menu. Tra i piatti ecco Pancia di maiale, sfilacciato di maiale croccante, polenta fritta e sorbetto alla mela verde, un equilibrio di sapori tutto da scoprire. Oppure, Coniglio, foie gras glassato al cioccolato bianco, mugnoli selvatici e finocchio… O ancora, Ravioli fatti in casa con mousseline di rana pescatrice al pepe rosa, consommè di branzino, vongole e cime di rapa. E ovviamente, carne alla griglia.



///



Al Fam, a Desenzano (BS) va poi in scena da qualche settimana un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, spesso ecco eventi musicali e non pieni di stile. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. La professionalità dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



FAM - Desenzano (BS)



https://famlifestyle.it/

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/