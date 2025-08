Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio caso-controllo in Arabia Saudita per esplorare l'associazione tra la carenza di vitamina D, i livelli di alcune citochine infiammatorie e le caratteristiche clinico-patologiche del cancro al seno.

Il cancro al seno, come saprai, è purtroppo la principale causa di morte legata al cancro tra le donne in Arabia Saudita e nel mondo. I risultati di questo studio sono stati significativi e rafforzano l'ipotesi di un ruolo cruciale della vitamina D e dell'infiammazione nella progressione del cancro al seno.

Questi risultati suggeriscono che la carenza di vitamina D e un ambiente infiammatorio elevato possono essere indicatori di una prognosi meno favorevole per le donne con cancro al seno. La Vitamina D, in particolare, è nota per le sue proprietà antinfiammatorie e antitumorali , agendo su diverse vie che possono inibire la crescita tumorale e modulare la risposta immunitaria. Significa forse che basta implementare la Vitamina D e non incorrere nel cancro al seno? Assolutamente no, significa però, che il ruolo della vitamina D nella salute generale e nella progressione del cancro, diventa sempre più cruciale e l'idea di mantenere livelli adeguati di Vitamina D per il benessere complessivo del nostro organismo è fondamentale è quanto mai importante anche per il ruolo di prevenzione del cancro, come leggiamo QUI.