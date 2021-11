La cittadina pugliese fondata dai Messapi vanta, oltre al riconoscimento di città d’arte e di gastronomia, anche un movimento culturale legato alla letteratura. In questo frangente e legati al nome di Ceglie Messapica si segnalano, a diverso titolo, due nomi che in questo annus horribilis caratterizzato dal Covid-19, hanno pubblicato due romanzi. Si inizia con il più famoso Fabio Volo che proprio oggi, 2 novembre 2021, ha fatto uscire la sua ultima fatica letteraria, Una vita nuova (Mondadori, pag. 204). Si tratta di un evento esistenziale imperniato su due amici, Paolo e Andrea.

Ognuno di loro è alle prese con temi sentimentali e sociali, bisognosi di una soluzione. La risposta arriverà loro mentre, dalla Puglia, risalgono verso Milano. L’autore di tanti best seller ha dichiarato di essere molto affezionato a Ceglie Messapica. D’altra parte è il luogo d’origine di Gianluca Leuzzi, che lo ha diretto nella serie tv Volo ‘Untraditional’: e Ceglie nel 2018 fu protagonista di una puntata della seconda stagione, oltre che di una diretta de ‘Il Volo del mattino’ dove si parlò proprio della pagnotta locale.

Il secondo libro che si vuole presentare, Nemmeno il tempo di un abbraccio (PlanetEdizioni, pag. 214), è opera di Mimmo Parisi. L’autore di questo romanzo scritto in pieno lockdown, invece, deve i propri natali alla bella città adagiata sui colli pugliesi. La storia che anima le pagine di Nemmeno il tempo di un abbraccio vede in primo piano le figure di due sedicenni, Nico e Stella. I due protagonisti – già alle prese con problemi di salute – cercano come possono di restare a galla, in una stagione infame per tutti. Lo scrittore è attualmente in lizza nelle prime dieci posizioni per il premio letterario Universolibero2021.