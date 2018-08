E alla fine Ben Affleck e Jennifer Garner e Angelina Jolie e Brad Pitt riusciranno a divorziare

E alla fine vissero separati e contenti. Dato che i matrimoni nel mondo dello spettacolo sono frequenti e mai duraturi, la frase precedente può essere presa come nuovo modo di dire per descrivere i divorzi a lieto fine, quelli cioè in cui le coppie scoppiate finiscono per trovare un accordo smettendo così di farsi la guerra per ottenere i termini di un divorzio che sia il più conveniente per loro.



Ben Affleck e Jennifer Garner parrebbero aver appianato qualsiasi divergenza relativa al loro divorzio. Dal momento in cui si erano sposati, 12 anni fa, prima della loro separazione i due avevano gestito in comune i loro guadagni. Oltre alla divisione dei beni, c'era anche da considerare la custodia dei 3 figli.

Affleck e la Garner avrebbero trovato un accordo per dividere i beni materiali e quelli "umani", gestendo alla pari il rapporto con i figli, in base agli impegni di lavoro di entrambi. L'accordo privato sarebbe già stato accettato dalle parti ed è in attesa di essere consegnato al giudice... ma c'è da attendere ancora un po'...

Che Ben Affleck termini il suo periodo di recupero per sconfiggere la sua dipendenza dall'alcol che lo ha afflitto negli ultimi due anni. Difficile poter essere responsabili per dei minori se si è ubriachi.



Ma anche un altro divorzio sembrerebbe avviarsi verso una soluzione, quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt.

La coppia, alle prese con le difficoltà della Jolie (almeno secondo alcune fonti), avrebbe trovato un accordo sulla custodia dei figli, il nodo principale su cui finora si era incagliata la vicenda.

Proprio grazie ad un accordo tra gli avvocati che seguono le parti, i due attori avrebbero revocato un’udienza prevista in questi giorni per l’affidamento dei sei figli: Maddox di 17 anni, Pax di 14, Zahara di 13, Shiloh di 12 e i gemelli Vivienne e Knox di 10.

L’ultima volta in cui il divorzio era balzato agli onori della cronaca era stato quando la Jolie aveva accusato Pitt di non aver pagato gli alimenti ai figli, mentre lui aveva invece dimostrato di averle dato oltre 9 milioni di dollari (comprensivi dell'acquisto della casa in cui l'attrice attualmente vive) dal momento della separazione, avvenuta nel settembre 2016.

Anche in questo caso non ci dovrebbero essere più ostacoli per un "sereno" divorzio!