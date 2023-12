Apertura di settimana fiacca per i listini europei, in un contesto macro molto incerto dovuto anche ai numerosi dati in uscita questa settimana. In particolare l'attenzioen degli investitori è rivolta al rilascio dei dati Non-Farm Payrolls dagli USA, indicatori essenziali per la situazione occupazione negli Stati Uniti. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in flessione dello 0,05% a 29.914 punti, con Mps (+3,7%) in vetta dopo il giudizio positivo della Bce sui requisiti patrimoniali. Bene anche Recordati (+2,3%) e Nexi (+1,95%) mentre perdono terreno Interpump (-2,4%) e i petroliferi Saipem (-2,2%) ed Eni (-1,9%).