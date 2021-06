Facciamo un po' schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra... ma qualcuno di più.

Come ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio non mi è simpatico. Come commentatore, invece, lo trovo più che apprezzabile, dopo quello che ha scritto ieri sul suo profilo social sul caso di Seid Visin:

"Siamo il Paese dell’integrazione quando sei un giovane talento o quando segni il gol decisivo in una partita importante, ma che si rifiuta di essere servito al ristorante da un ragazzo di colore.Siamo il Paese dell’integrazione quando l’atleta vince la medaglia alle Olimpiadi.Siamo il Paese dell’integrazione che cerca improbabili origini italiane quando l’attrice che ci fa emozionare vince il Premio Oscar, ma che quando in classe con i propri figli ci sono dei ragazzi di colore storce il naso.Io non posso neanche immaginare cosa abbia provato Seid Visin, ma sono certo che un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito.Pensateci quando fate le vostre battute da imbecilli, quando fate discorsi stupidi e cinici sui gommoni e sul colore della pelle, soprattutto sui social network. Facciamo un po' schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra."

Il padre del ragazzo ha detto che Seid si è tolto la vita per cause non legate al razzismo. Inutile indagare, impossibile approfondire. La dichiarazione, però, è stata presa come un assist dai seminatori d'odio (soprattutto razziale), Salvini e Meloni, e dai loro lacchè per dimostrare a coloro che li additavano come responsabili della morte di Seid che con quanto accaduto non avevano nulla a che spartire.

Non solo. Per dimostrare quanto loro non siano razzisti, Salvini e Meloni si sono pure scandalizzati per i contenuti della lettera denuncia del ragazzo, definendo inaccettabile ogni forma di razzismo.

Quindi, tutto a posto? Per nulla, perché la loro reazione fa un po' schifo, anzi... parecchio schifo.

Non solo perché è ipocrita e falsa in base a quanto quotidianamente i due pubblicano sulle loro pagine social, ma soprattutto per il fatto che i due non si sono neppure fatti venire il minimo dubbio sulla possibilità che il loro modo di far politica non possa invece esser responsabile del razzismo di cui si indignano.

E responsabile, anzi responsabilissimo lo è... per i contenuti e la forma con cui tali contenuti sono espressi... quotidianamente.

Ed è per questo che fa ancora più schifo vedere quei due soggetti fare i piacioni in tv, mentre rispondono compiaciuti agli assist degli pseudo giornalisti da cui si fanno "promuovere", parlando sorridenti e compunti di madonne e rosari... quando invece ogni giorno dicono che i loro "nemici" sono stati o devono essere asfaltati, umiliati, respinti...

Facciamo un po' schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra... ma qualcuno di più.