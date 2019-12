Stasera due dei principali campionati europei saranno protagonisti di un turno infrasettimanale. In Inghilterra il turno infrasettimanale è già iniziato ieri con due anticipi tra i quali quello che ha visto il Manchester City vincere 4-1 in casa del Burnley.

Questa sera scendono in campo le altre big, tra cui il Liverpool impegnato nel derby contro l'Everton. Ricordiamo che quest'anno il Liverpool ha vinto tutte le sette partite finora disputate in casa, segnando sempre almeno due gol. L'ipotesi che il Liverpool prosegua in questa striscia, cioè con la vittoria con almeno 2 gol, viene offerta dai bookmaker con una quota di 1,49.

Ma occhi puntati anche sul sorprendente Leicester, secondo in classifica a pari punti con la corazzata del Manchester City. Per il Leicester in casa percorso quasi simile al Liverpool. La squadra, che qualche anno fa stupì il mondo conquistando a sorpresa la Premier League, ha infatti vinto con almeno due gol ben 6 delle 7 partite disputate in casa. Che questo fatto si ripeta vale una quota di 1,44.

Sempre per la Premier da ricordare il big match tra Manchester United e Tottenham, quest'ultimo allenato dall'ex Jose Mourinho. L'ipotesi del pareggio vale una quota di 3,20.

Stasera in campo anche la Ligue 1, con il capolista Paris St. Germain che ospita il Nantes. Ricordiamo che i campioni di Francia in questo campionato non hanno ancora mai pareggiato (9 vittorie e 3 sconfitte). Un pareggio dei Paris St. Germain vale una super quota di 8,75.





