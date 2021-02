Sarà su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 Febbraio "Ovunque andrai", il primo singolo di Clara Collalti. Un esordio controcorrente, maturo, di una cantautrice elegante e raffinata che ha deciso di dare una possibilità alla sua musica solo di recente.

Ovunque andrai racconta di un allontanamento, di un distacco che però non ha il sapore amaro di uno strappo. Scivola lento sulla memoria, evocando tracce di speranza e nuove possibilità.

Un potere cantautorale d’altri tempi, ricercato e dagli accenti quasi jazz, che apre però a sonorità contemporanee: freschezza di sequenze e pad millennials contrapposti alla forza di un arrangiamento d'archi classico, e un testo che indossa un vestito fatto su misura per il brano.

Il brano è stato scritto e composto dalla stessa Clara Collalti, la produzione è stata curata da Matteo Scardaccione, mix e mastering sono stati affidati a Best Indie Italia.

BIO ARTISTA

Clara Collalti vive a lavora a Milano. Si occupa di comunicazione, scrive, legge, va al cinema, non sa fare le torte e suona da (quasi) sempre.

"A me è successo di capire che il tempo sprecato a reprimere un desiderio non te lo restituisce nessuno" - dice Clara raccontando della sua scelta - "Nella voragine di spazio e di tempo e di cose perse, ci ho messo la musica, la voglia di suonare e di scrivere. Non sapevo che questo bisogno fosse così forte fino a quando non gli ho dato veramente ascolto".

Firma con l'etichetta Best Indie Italia a fine 2020 e decide di intraprendere il suo percorso discografico da professionista, pubblicando il 5 Febbraio 2021 il suo primo singolo "Ovunque andrai", prodotto da Matteo Scardaccione.



LINK ARTISTA:

