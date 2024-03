Agli Oscar 2024 ha trionfato Oppenheimer in 7 categorie tra cui miglior film e miglior regia.

4 premi per il film vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos tra cui miglior attrice assegnato ad Emma Stone.

Tra gli altri vincitori spicca il dramma sull'Olocausto The Zone of Interest (miglior film internazionale, miglior sonoro) e Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki che ha battuto il pluripremiato Spider-man: Across the Spider-Verse nella categoria Miglior film d'animazione.