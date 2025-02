Elon Musk ha dichiarato sabato che xAI la prossima settimana rilascerà la versione 3 del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok.

La nuova versione verrà presentata negli USA con una demo live alle 20:00 (ora del Pacifico) di lunedì (le 4:00 GMT di martedì 18 febbraio).

Queste alcune anticipazioni (NON confermate) che dovrebbero essere state integrate nel nuovo prodotto:

Capacità di ragionamento potenziate e molto avanzate, superando modelli come quelli di OpenAI e Google in termini di logica e problem solving.

Addestramento con dati sintetici che dovrebbe consentirgli di superare limiti di dati, eliminare pregiudizi e migliorare l'analisi autonoma degli errori.

Modalità vocale per interagire utilizzando non solo la tastiera.

Generazione e editing di immagini caratterizzate da nuove funzionalità rispetto a quelle già presenti nella versione 2.

Presenza di una modalità "Unhinged" per fornire risposte più provocatorie, meno convenzionali e meno filtrate, in linea con l'approccio di xAI verso un'IA più diretta e meno censurata.

Capacità di generare codice per modellare la fisica di ciò che ci circonda, suggerendo una comprensione più profonda dei fenomeni.

All'inizio della settimana, Musk aveva affermato che Grok 3 era nelle fasi finali di sviluppo e sarebbe stato rilasciato tra circa una o due settimane. Inoltre, durante un suo intervento in videoconferenza al World Governments Summit di Dubai, ha presentato Grok 3 come il miglior chatbot finora in circolazione, a seguito dei test effettuati, definendo le sue capacità di ragionamento molto potenti.

Allo stesso tempo Musk sta battendo cassa, chiedendo agli investitori di xAI di metter mano al portafoglio. L'attuale valutazione della società si aggirerebbe intorno ai 40 miliardi di dollari. Il nuovo finanziamento, pare di 10 miliardi di dollari, è finalizzato alla costruzione di ulteriori data center necessari ad addestrare e migliorare i modelli di intelligenza artificiale.