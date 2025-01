Grande successo per il ritorno delle “Blues Sisters” al locale “La Borgata” di Cannatello, ad Agrigento. Il duo comico, composto da Marika Abate e Betty Di Giovanni, ha nuovamente conquistato il pubblico con una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. A grande richiesta, le due artiste si sono esibite con il loro repertorio di battute a raffica e situazioni comiche che, pur mantenendo la collaudata formula del successo, sono state arricchite con nuove trovate esilaranti.

“La Borgata”, gestita con professionalità e cordialità da Michele e Maria Teresa, si è rivelata ancora una volta una cornice ideale per accogliere un pubblico caloroso e partecipe. Marika e Betty, perfettamente affiatate, hanno saputo tenere alta l’attenzione degli spettatori, facendo volare i minuti tra risate fragorose e applausi scroscianti.

Tra le gag più apprezzate, spicca la celebre “Sicilia Airline”, che ha strappato applausi a scena aperta, insieme ai divertenti battibecchi “generazionali” e alle irresistibili “life situations”, che hanno saputo raccontare con ironia e acutezza piccoli grandi momenti della quotidianità.

“Siamo felicissime dell’accoglienza calorosa che il pubblico agrigentino continua a riservarci. Ogni risata e ogni applauso sono per noi una spinta a fare sempre meglio,” ha dichiarato Marika Abate. “La nostra forza è proprio l’energia che sentiamo da chi ci guarda. ”

Anche Betty Di Giovanni ha voluto esprimere la sua soddisfazione: “Il nostro obiettivo è regalare un po’ di leggerezza e buon umore. Questa serata a “La Borgata” è stata speciale, e siamo già pronte per le prossime sfide!”

Il duo, infatti, si prepara a nuovi entusiasmanti progetti. Tra questi, l’entrata nel cast di “Sicilia Cabaret”, il popolare programma di Matranga e Minafò, e una serie di spettacoli itineranti che toccheranno diverse piazze dell’isola. “Non vediamo l’ora di portare la nostra comicità anche in altre località della Sicilia. Ogni piazza è un pubblico diverso, una nuova sfida da affrontare con entusiasmo,” ha aggiunto Marika.

In cantiere anche partecipazioni a format nazionali, che le “Blues Sisters” definiscono “una grande opportunità per far conoscere la nostra comicità oltre i confini regionali”.

Il pubblico di “La Borgata” non ha dubbi: Marika Abate e Betty Di Giovanni sono pronte a far sorridere ancora, con la loro verve irresistibile e un talento capace di unire ironia e grande professionalità.

(Calogero La Vecchia)