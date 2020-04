Quello che è successo negli ultimi due mesi ha mandato al manicomio gli investitori.

L'impatto della Covid-19 sull'economia è stato pesantissimo, con il repentino tracollo delle Borse e la conseguente crisi dei mercati finanziari.

Quello che adesso è un pericolo concreto, è la smania di vedere l'inversione di rotta a tutti i costi dietro ogni minimo segnale di ripresa: la tipica trappola dei mercati in crisi.

Da capire, ad esempio, se sia stato già toccato o meno il punto più basso della crisi: una possibilità, ma non una certezza.

Ma non è una novità, come dimostra quanto accaduto nel 2008, dove i vari alti e bassi dei mercati azionari, non contribuivano certo ad indicare la fine della crisi.