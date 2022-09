Se la Juventus, mercoledì, non ha regalato soddisfazioni ai propri tifosi, diversamente è a andata per le altre squadre itaoliana impegnate in Champions.

Nel tardo pomeriggio, nel Gruppo E, a San Siro il Milan ha battuto la Dinamo Zagabria per 3-1, grazie alle reti siglate da Giroud 45' (r)

Saelemaekers 47' e Pobega 77', mentre è di Orsic, al 56', il gol della bandiera dei serbi. La Dinamo pensava di riproporre a Milano la gara che le aveva consentito di battere il Chelsea alla prima giornata: difendere e colpire in contropiede, ma i suoi piani sono andati all'aria per l'1-2 (in senso pugilistico) subito tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo.

Nella classifica del girone, il Milan conduce con 4 punti, seguito dalla Dinamo con 3, dal Salisburgo con 2, mentre il Chelsea è ultimo a 1 punto dopo che l'undici adesso guidato da Potter non è riuscito ad andare oltre l'1-1 nel match casalingo contro gli austriaci.





Se il Milan sorride, ancora di più sorride il Napoli che nei secondi 45 minuti a Glasgow si fanno beffe dei Rangers, battendoli 3-0, grazie alle reti di Politano 68' (r), Raspadori 85' e Ndombélé 90'+1... nonostante Zielinski si sia fatto parare per due volte un rigore da Allan McGregor, dopo l'espulsione di James Sands al 56'.

Nella classifica del Gruppo A, il Napoli conduce a punteggio pieno, davanti a Ajax e Liverpool ferme a 3 punti, mentre i Rangers sono ancora a zero.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1570404779372806145