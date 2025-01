L'evoluzione del #trasportopubblico a Roma continua, e oggi parliamo della tramvia su viale Togliatti, un'infrastruttura strategica per migliorare la mobilità nella Capitale.

Il progetto, che collega #PonteMammolo a #Subaugusta, segna un'importante tappa nello sviluppo del trasporto su rotaia. Sul nostro blog ho pubblicato un aggiornamento dettagliato sull'avanzamento dei lavori, che rappresentano una sfida tecnica e organizzativa, ma al contempo una grande opportunità per ridurre il traffico privato e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Quali sono le novità?

Nel bollettino di gennaio 2025, si analizzano i progressi registrati, con focus su cantieri, impatti sul territorio e prossimi step operativi. È fondamentale seguire questi sviluppi per comprendere come le infrastrutture possono trasformare il nostro modo di muoverci in città.

Seguiremo da vicino ogni passo di questa trasformazione. Condividi la tua opinione: secondo te, quale impatto avrà questa tramvia sul futuro del trasporto romano?