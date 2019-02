16 febbraio Luca Agnelli al Bolgia di Bergamo

Sabato 16 febbraio al Bolgia di Bergamo arriva uno dei protagonisti italiani della scena elettronica internazionale. In console infatti, in una stagione d'eccellenza che ha già portato nel top club sull'A4 miti top dj come Joseph Capriati, Sven Vath, Len Faki e Chris Liebing, c'è Luca Agnelli.

Toscano, è un artista vero, in continua evoluzione musicale. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed obiettivi, sperimenta sempre nuovi percorsi, reinventando nuovi linguaggi. Il suo sound è techno, ma con radici house.

Fondatore di Etruria beat records, etichetta che negli anno ha prodotto decine artisti del calibro internazionale, Luca Agnelli spesso pubblica la sua musica anche su label di riferimento come Drumcode, Soma, Planet Rhythm, Safari, Tiptop Audio (...).

Grande comunicatore, ogni lunedì è in diretta sui social dal suo studio. Subito dopo il dj set al Bolgia, Agnelli vola in Cile per far ballare un party a Quintero, mentre il 28 febbraio si sposta al City Hall di Barcellona. L'evento del 16 febbraio al Bolgia di Bergamo è in collaborazione con Momento Lab.

