L’Ufficio Tributi del Comune ricorda che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 3 settembre dell’avviso sulla Banca dati delle strutture ricettive è ormai necessario richiedere il C.I.N., ovvero Codice Identificativo Nazionale, per tutte le attività turistico-ricettive (a prescindere dalla tipologia).

La procedura in possesso delle strutture stesse per la gestione dell’imposta di soggiorno alla voce “Aggiornamenti – 30 agosto 2024” riporta una nota illustrativa dell’adempimento e le indicazioni su come richiederlo, anche se specifica per affitti brevi le indicazioni valgono per tutte le tipologie di struttura.

Per richiedere il C.I.N. è necessario essere in possesso del Codice Identificativo Regionale, di cui ogni struttura dovrebbe essere già in possesso. La procedura va posta in essere entro il 31 ottobre 2024 ed il C.I.N. va esposto all’esterno della struttura, pena una pesante sanzione.

Il servizio Tributi resta a disposizione degli operatori per ulteriori indicazioni e informazioni.

Foti Rodrigo