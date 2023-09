All’interno della 80 edizione Mostra del cinema di Venezia ,per la decima edizione dello Starlight International cinema Award , la produzione ha voluto festeggiare ,insignendo alcune eccellenze italiane in vari settori, con lo Starlight SPECIAL Award.

La premiazione si è tenuta all’interno dell’hotel Excelsior spazio Fondazione Ente dello Spettacolo.

La serata è stata presentata da Katia Noventa. La presentatrice, produttrice e stimata giornalista è stata anch’ella premiata a sorpresa per la sua carriera, durante la quale ha intervistato nomi altisonanti come Fidel Castro, Arafat e Dalai Lama.

APEI con Iginio Massari per il suo impegno volto alla promozione ed alla divulgazione dell’arte dolciaria Made in Italy nel mondo.

CHANTAL SCIUTO per il costante studio della pelle e dello sviluppo dermatologico, che ha anche creato il marchio Studio Sciuto.

ART FLOWERS GALLERY, creatori storici si allestimenti floreali, specializzati nell’allestimento di yachts di Lusso. MARCO SANNA Visual Merchandising & Art Director in fashion retail che ha ridefinito l’immagine vetrinistica di brand che al giorno d’oggi sono capisaldi del Fashion italiano , CONSORZIO EUROAGRUMI realtà internazionale di produzione e distribuzione di arance rosse di Sicilia IGP e fichi d’India dell’Etna DOP , Luca Sabatelli personaggio iconico degli anni ‘80 , ha definito con la sua creatività i costumi di più di 70 film, e più di 30 anni di televisione di cui la maggior parte al fianco di Raffaella Carrà.

Sono stati inoltre presentati in anteprima i trailer di due film di prossima uscita:

“Goffredo e l’Italia chiamò” per la regia di Angelo Antonucci con Stefania Sandrelli.

“Amico per caso”, regia di Max Nardari.

Il cortometraggio

OZYMANDIAS, regia di Riccardo Di Renzo con Martina Palladini, Massimiliano Buzzanca.

Durante l’aperitivo nell’arco della serata sono state offerte le PLATATINE - una nuovissima linea di Chips superiori, realizzate con materie prime esotiche di alto profilo.

Platatine vanta una Linea di Chips gourmet superiori

realizzate con materie prime esotiche di alto profilo.

MARCOCCIA PROFUMI che realizza profumi lusso , ha omaggiato con una fragranza realizzata appositamente in occasione del decennale di Starlight. SUPERSTUDIO

luxury watches - art advisory - diamonds and invesments. EVOLVENT branding, communication, marketing.

Erano inoltre presenti a sostegno del premio CONFARTIGIANATO IMPRESE SICILIA con Flavia Pinelli, Lorenzo Sparatore,Rita Curcio, Margherita Lei, con l’alta sartoria e creazioni esclusive del Made in Italy. CLINIC TONA di Maria Tona. Nicola Convertino produttore di SANREMO MUSIC AWARDS.

PAELÌ COUTURE Fashion Design & Tailoring per Francesca Rettondini.

Il trucco e parrucco e stato curato dal team make-up & hairstylist coordinato da BEAUTY STYLE DONATELLA ed EGLE D’ANTONE.

Alla premiazione è seguita la cena di gala in una delle splendide sale dell’HOTEL EXCELSIOR Venice Resort dove è stata servita una selezione di vini della cantina Domaine Moutard Chablis 2021, e Domaine Moutard Vin de France Pinot Noire 2018 scelta e distribuita da BWINESHOP ed ENOBISTROT in esclusiva per Starlight. Come desserts invece i palati degli ospiti sono stati deliziati dalle creazioni dolciarie di Iginio Massari che con APEI che erano presenti in numerosi, riscuotendo come sempre un grande successo. Infine il tenore MASSIMO MAROTTA ha interpretato un brano del Barbiere di Siviglia al centro della sala scatenato un’ovazione per la bellissima sorpresa.

Un decimo anno per lo Starlight indimenticabile concluso con brindisi e abbracci!