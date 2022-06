Coi lavori di bitumazione sono giunti a completamento le opere realizzate dall’Amministrazione in via Feliciata, consistenti in particolare nella costruzione di una nuova condotta di acque bianche nel tratto finale della contrada dalla via Albatros fino ad incrociare la via Orgaz: un intervento finalizzato a porre fine a decenni di disagi a causa degli allagamenti, che ad ogni pioggia si verificano nei depositi, cantinati, terreni e persino abitazioni, provocando le legittime proteste dei residenti.

La progettazione esecutiva, redatta nel 2014 dall’Ufficio Tecnico Comunale; ma rimasta senza attuazione negli anni successivi, è stata – come spiegato dall’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – adeguata alle vigenti normative dal RUP geometra Stefano La Malfa per l’importo complessivo di 261mila euro, somme finanziate interamente dalla Regione.

Nello specifico si è realizzata una condotta primaria in Pead, con diametro di 630 millimetri poi decrescente, e sono stati ripuliti gli scarichi del collettore fognario posto nella piazzetta adiacente all’icona della Madonnina del Tindari e del relativo scarico a mare sull’arenile di Ponente.

“Oggi completiamo uno dei tanti progetti per la nostra periferia. –­ ha detto il Sindaco Pippo Midili, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere – In via Feliciata, solo nel 2022 e con fondi regionali reperiti da questa Amministrazione, si è riusciti ad effettuare i lavori di realizzazione marciapiedi, convogliamento acqua e bitumazione stradale. Un pezzo di periferia recuperato ad una vita civile. Per noi Milazzo non finisce al passaggio a livello. Basta darci il tempo”.