Continua l'impennata del coronavirus in Francia. Nel pomeriggio di mercoledì, in un intervento all'Assemblea Nazionale, il ministro della Salute Olivier Véran ha reso noto che era arrivato a 21.000 il numero di nuovi casi giornalieri in Francia, con un aumento dei ricoveri che interessava diverse centinaia di persone vulnerabili.

La variante delta continua a dilagare anche nel Regno Unito dove mercoledì, nelle ultime 24 ore, sono stati oltre 44mila i nuovi casi Covid e 73 i decessi, mentre è stato di circa 750 il numero di nuovi ricoveri, con un andamento della media settimanale di poco inferiore al 40% rispetto ai 7 giorni immediatamente precedenti.

Il numero di nuovi contagi nell'ultima settimana è aumentato del 35,8% rispetto ai sette giorni precedenti. Nello stesso periodo i decessi sono cresciuti del 59,8%.