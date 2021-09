A VENEZIA ARRIVA IL SALOTTO DELLE CELEBRITA’

Il Salotto delle Celebrità è il nuovo format di AG Agency Management in collaborazione con Bros Group Italia che sarà punto di ritrovo di tante star, tanti media e tanti imprenditori che saranno presenti al Festival del Cinema di Venezia.



NON FARTELO RACCONTARE

“Il Salotto delle Celebrità”, oltre ad essere la nuova location al festival, sarà anche un format televisivo condotto dalla bellissima padrona di casa, Marica Rotondo, che intervisterà tutte le star e i partner ufficiali. Saranno 4 giorni di innumerevoli attività mediatiche e prestigiose per tutti coloro che ne faranno parte.



UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO AL FESTIVAL

Giunto alla sua 78ª edizione, il Festival del Cinema di Venezia si avvicina sempre di più alla sua data di inizio. Il nostro nuovo format “Il Salotto delle Celebrità”, sarà presente dall’8 all’11 settembre in una location allestita ad hoc, a pochi passi dal rinomatissimo Red Carpet del Palazzo del Cinema.

Quest’anno all’interno del format ci saranno diverse presentazioni per i media, tra le quali Sabato 11 Settembre alle ore 11.30, sarà presentato ai media in esclusiva nazionale, “VECCHIO MONDO” un importante cortometraggio che vede protagonista l’amatissimo attore italiano, protagonista del “Paradiso delle signore”, ROBERTO FARNESI, che sarà a disposizione dei media per interviste e photocall.

Oltre a Roberto Farnesi, faranno tappa da noi tanti altri ospiti come: Ronn Moss, Lino Banfi, , Manuela Arcuri, , Francesca De Andre’, Sara Croce, Francesca Brambilla, Dasha Kina, Stefano Sala e tanti altri che verranno annunciati sotto data. Tutte le celebrità parteciperanno al rinomato Red Carpet del Festival, curati nei minimi dettagli dal nostro team completo di hair-stylist, make-up artist e operatori del settore estetico.

Oltre alle presentazioni, all’interno di questo spazio, saranno allestite diverse “room”, ognuna con una propria connotazione specifica:

la Beauty Room sarà il luogo dedicato al benessere del corpo, capelli e viso;

la Exposition Room offrirà l’opportunità agli sponsor di vestire i Vip con abiti e accessori moda,

la Taste Room sarà principalmente dedicata a show cooking e food event e alla degustazione di tante aziende partner.

Il Salotto delle Celebrità è una produzione di Alessandro Grifa, presidente di AG Agency Management, in collaborazione con Tiziano Cavaliere, direttore artistico di Bros Group Italia.

Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor: Danié Made in Sicily, Atelier23, Anna Spinato Azienda Vinicola Winery, Abstrackt, 4D Color, Marina C., Maltenano, pHformula Italy, Ronn Moss Wine, Dottoressa Rossella Berloco, Senza Rughe, Laura Visentin Contemporany Jewelry, Parfum Specialist Venezia, Mario Battiloro, Maria Gattolin, Il Mito dei Fiori, InsurancePro, WeSharing-GO, AmuraLab, Carlo Forti, Daniele Giovani Milano, Miriam Tirinzoni, Mani da Favola, La Bauta, Samuela Viero Double Couture, Myro Wine, The Iceman Il Cubetto Perfetto, Martina Vidal Venezia, Delmona, Zenzero Hair&Beauty, Ellius Jewelry.



Info & Accrediti:

Alessandro Grifa

+39.338.3980377