Da pochi giorni il dj producer toscano Luca Guerrieri ha pubblicato un album intenso come "Nightmares" (chi ha voglia di ascoltarlo su Spotify può cliccare qui: bit.ly/LucaGuerrieriSpotify)... ed è ancora, come sempre o quasi, impegnato nel suo studio di registrazione. Ha appena realizzato un remix di "Waves" (DVS Records), una traccia di Ross Roys. Se i remix o le collaborazioni spesso sono fatti solo per associare un artista celebre all'altro, in questo caso oltre alla musica c'è di più.

"Sono diventato donatore di sangue, un'esperienza bellissima che consiglio a tutti", racconta Luca Guerrieri. "Così, dopo una donazione, senza pensarci troppo ho scritto che avrei realizzato un remix a chiunque avesse iniziato a donare sangue".

Ross Roys ha risposto affermativamente, anche se alla fine la donazione non l'ha fatta proprio lei lei. "Ci ho provato, ma sono troppo piccolina e non sono stata accettata…. mio marito invece si, per cui ho avuto questo bellissimo regalo, un remix di Luca".

La musica unisce sempre, a volte fa ancora di più. In un periodo come quello che stiamo vivendo, anche un piccolo gesto può servire. Il remix viene pubblicato il 27 novembre 2020.



LUCA GUERRIERI

lorenzotiezzi.it/luca-guerrieri-dj/ (MEDIA INFO, HI RES PHOTO)

In attività fin dal lontano 1995, il dj producer Luca Guerrieri vive a Follonica (GR) e lavora nel suo Double Vision Studio. Il suo sound è davvero difficile da definire, visto che attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica. Ad esempio, nel 2019, su Claps Records, la label che gestisce con Marco Roncetti, è uscito il suo primo album, "It Never Ends". Tra le 15 tracce (9 inediti e 6 tra le più rappresentative della sua carriera) ci sono anche alcuni brani downbeat. Nella primavera 2020 è invece uscito "Homemade", un album prodotto "in quarantena", mentre in autunno è la volta di "Nightmares", un viaggio musicale elettronico decisamente personale attraverso il difficile periodo che stiamo vivendo, tra pandemia e impossibilità di vivere insieme l'energia della musica.

Nel 2017 Guerrieri ha fondato Meet Music, una convention totalmente gratuita che si tiene a Follonica durante l'ultima settimana di giugno. L'obiettivo è quello di aiutare chi si approccia alla musica a capire meglio la professione del dj, mettendo a disposizione l'esperienza di molti professionisti. Nel 2020, Meet Music Live Online ha comunque messo insieme professionisti e giovani talenti, grazie a MINI Meets Music Contest. Inoltre ha partecipato come docente per due anni allo Jagermeister / Jagermusic Lab italiano.

Tra i brani prodotti da Luca Guerrieri vanno citate almeno "Tears" (suonata anche nel main stage del Tomorrowland) e "Harmony", battezzata da Pete Tong nel suo programma su BBC Radio 1. Negli anni Luca Guerrieri ha remixato brani di decine di artisti internazionali tra cui Bob Sinclar, Marshall Jefferson, Sidekick, Dirty Vegas, Watermat, Roland Clark (…). Ha poi dato notevoli frutti la lunga collaborazione di Luca Guerrieri con Federico Scavo. Tra le tante tracce di successo ci sono "Strump (Blow It)", "Bug", "Que Pasa", "Balada". Insieme a Shorty (Radio Deejay, m2o), Luca ha invece coprodotto "Canta Canta", "Vazilando" ed "El Sonido", mentre con Tommy Vee "Bang Bang" e "Press Play".

In Italia si è esibito in molti dei locali di riferimento, mentre nel mondo ha fatto ballare top club come Privilege (Ibiza), Sankeys (Ibiza), Cielo (Dubai), Carrusel Club (Sofia).



ROSS ROYS

lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/ (MEDIA INFO, HI RES PHOTO)

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records.

Nell'autunno 2020 ha dato vita ad @TheWindow, show musicale pieno di ritmo e positività.