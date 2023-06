Vera Produzioni con uno spettacolo di Paolo Ruffini, presenta GINEVRA FENYES in "CONO O COPPETTA".

Il fantastico mondo di Ginevra Fenyes viene finalmente trasportato dai social al palcoscenico.

Uno spaccato minimale e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo.

Tra episodi lavorativi complessi e discutibili in cui ci si trova di fronte a giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta, e avventori del ristorante che chiedono il caffè senza tazzina, cercheremo di ridere con semplicità dei nostri fastidi quotidiani e, perché no, di scoprire che in fondo siamo tutti un po’ fastidiosi.

Risate e sorrisi, delicati e intelligenti, che vi porteranno una ventata di freschezza, e che riescono ad accontentare davvero tutti i gusti.

Decidete voi se metterli in cono o coppetta… il 5 giugno 2023 ore 20,45



GINEVRA FENYES

in

CONO O COPPETTA

regia Paolo Ruffini



BIGLIETTI

Prestige € 20,00 - Poltronissima € 18,00 - Poltrona € 16,00

