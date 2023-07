Queste le dichiarazioni dalla scuderia Ferrari dopo il Gran Premio d'Austria.

Charles Leclerc:"Bello essere tornati sul podio! Venerdì e oggi abbiamo massimizzato il nostro potenziale e gli aggiornamenti che abbiamo introdotto questo fine settimana ci hanno senza dubbio aiutato. Il team ha fatto un ottimo lavoro e dobbiamo continuare in questa direzione. Ringrazio anche Carlos che mi ha reso la vita un po’ più facile difendendosi alla grande da Checo. Da quanto riuscivo a vedere sui maxischermi è stato un duello molto interessante… Ora andiamo a Silverstone che, insieme a Spielberg, è uno dei miei circuiti preferiti. Speriamo di poter trarre vantaggio dal nuovo pacchetto anche là e di poter dare ancora del filo da torcere alla Red Bull".

Carlos Sainz:"È stata una gara estremamente solida anche se non posso essere soddisfatto del risultato finale poiché credo che avremmo meritato un doppio podio. Sono stato molto veloce ed ero molto a mio agio con la monoposto ma dopo il primo stop la gara è stata compromessa perché abbiamo perso tempo e posizioni. A quel punto ho fatto il massimo per recuperare, effettuando anche dei bei sorpassi ma purtroppo ho preso una penalizzazione per non aver rispettato i limiti della pista. Nel finale ho dato il massimo per difendermi da Checo ma non sono riuscito a mantenere la posizione da podio. Nel complesso ci sono alcuni aspetti da analizzare, ma dobbiamo essere contenti per i progressi che abbiamo fatto. Ora dobbiamo continuare a spingere così".

Frédéric Vasseur, Team Principal:"L'ottimo risultato di squadra di oggi, da sommare al podio di ieri con Carlos, dimostra che stiamo continuando ad andare nella giusta direzione. Se guardiamo indietro, abbiamo fatto una buona gara in Canada e qui abbiamo confermato i progressi su un tracciato completamente diverso e con un asfalto molto differente. Dobbiamo ancora fare dei passi avanti se vogliamo lottare con la Red Bull e stiamo dando il massimo per riuscirci. Charles ha guidato davvero bene oggi e penso che probabilmente sarebbe stato comunque al sicuro dagli attacchi di Perez verso la fine. Tuttavia anche Carlos ha fatto la sua parte nella conquista di questo risultato, combattendo col coltello fra i denti contro Checo e facendogli perdere tempo. Ora andiamo subito a Silverstone su una pista ancora completamente diversa sulla quale dovremo confermare il nostro stato di forma attuale per continuare a lottare con Mercedes e Aston Martin. Stiamo facendo un buon lavoro sia in pista che a Maranello, porteremo altri aggiornamenti in Inghilterra e vogliamo continuare a lottare in quella che penso sarà una battaglia serrata fino alla fine della stagione".

Il prossimo fine settimana si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, che per le caratteristiche della pista di Silverstone che lo ospiterà – lì debutteranno anche le nuove gomme Pirelli – sarà un nuovo banco di prova per la SF-23.





Crediti immagine: twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1675532232151146504