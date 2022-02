Pechino 2022 sta per iniziare. Per chiunque sia un appassionato di sport e desideri vedere tutte (ma proprio tutte) le gare delle prossime olimpiadi invernali è necessario avere un abbonamento a discovery+.

Infatti, sarà la piattaforma streaming discovery+ che seguirà in esclusiva l'intero programma dei giochi olimpici.

E sarà lo spettatore a decidere le gare a cui assistere, non la regia. Se la tv tradizionale sceglie l'evento di maggior appeal da mandare in onda, con lo streaming di Discovery si potrà invece scegliere la gara da seguire, avendo a disposizione l'intero catalogo degli eventi.





Questi i numeri della produzione Discovery per Pechino 2022:

Trasmissione (lineare e in streaming) in 19 lingue distribuite in 50 nazioni e territori.





1.200 ore in diretta prodotte per gli spettatori delle piattaforme lineari e digitali di Discovery, tra le quali discovery+, Eurosport e l’app Eurosport.





107 tra esperti e presentatori di sport invernali, vincitori in totale di 80 medaglie olimpiche.





13.701 sessioni di commento.





3.254km di cavi in fibra ottica utilizzati per la propria produzione televisiva, sufficienti per compiere un viaggio di andata e ritorno tra Pechino e Tokyo.



La copertura completa di discovery+ inizierà a partire da mercoledì 2 febbraio, con i primi eventi di curling, hockey su ghiaccio e sci freestyle. Per l’assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà attendere il 5 febbraio.

Venerdì 4 l'inizio ufficilae con la cerimonia di apertura in programma alle ore 13:00. Gli eventi dureranno fino a domenica 20 febbraio.



Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, ha dichiarato: “I Giochi Olimpici conquistano l’attenzione di tutto il mondo e grazie a discovery+ abbiamo rivoluzionato il modo con cui gli appassionati possono seguire gli eventi sportivi live. Con i Giochi Olimpici Beijing 2022 continuiamo questo percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza emozionante e coinvolgente, in cui il pilastro principale rimane la possibilità di vedere ogni istante dei Giochi, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora di tifare per gli atleti di Italia Team e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un’altra edizione memorabile dei Giochi Olimpici”.



