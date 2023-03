Dopo la vittoria di LAZIOSound 2022 nella categoria God is a Producer, i PITCH3S sono pronti a tornare con nuova musica. Esce il 9 marzo il singolo Funny People (Metatron), in cui i due batteristi Sergio Tentella e Davide Savarese mostrano tutto il proprio talento e il loro amore nei confronti dei suoni digitali ed elettronici. Un tratto – quello che trasforma l’indie pop con sfumature dance – che ha del resto convinto la giuria di LAZIOSound, colpita proprio dalla freschezza e dall’innovazione del progetto PITCH3S. Il duo romano, grazie a LAZIOsound, si è esibito a festival di prestigio come lo Spring Attitude e in apertura al deejay internazionale Dimitri From Paris durante il LAZIOSound Festival.

Ad accomunare Sergio Tentella e Davide Savarese è proprio la passione per la musica elettronica - componente predominante del progetto – e per i sintetizzatori, che prediligono rispetto alle bacchette. Pur essendo entrambi batteristi, i due musicisti amano infatti le atmosfere musicali dream pop / trip pop nordeuropee. Ad avvicinarli è stata però la batteria: durante una sessione di studio i due hanno avuto prova dell'amore reciproco per la composizione (in particolare elettronica) e per l'uso dei sintetizzatori, protagonisti fin da subito dei loro brani. A tal punto da rendere la batteria strumento secondario nel loro progetto.

Oltre i tecnicismi, PITCH3S va tuttavia ben al di là di uno studiato e curato tappeto sonoro. Il nome PITCH3S prende spunto, non a caso, dalle diverse accordature o intonazioni che l'animo umano affronta nelle sue vicende quotidiane. L’obiettivo è dunque creare musica che sia una trasposizione viscerale in chiave elettronica delle più forti emozioni che l'essere umano è in grado di sperimentare, nei suoi alti e nei suoi bassi. Così come un cursore oscillante tra diverse altezze, i PITCH3S oscillano, navigano tra le onde dei sentimenti umani, con pochi, fondamentali fil rouge: campionature, synth, drum machine e oggetti di uso comune.

“Il videoclip realizzato da Daniele Sciolla è il minimalismo testuale convertito in immagini e movimenti. Ci siamo affidati completamente al suo genio e alla sua enorme sensibilità nel creare trame e movimenti coerenti con il flusso del brano e ponendo l’accento sulle strutture visive tipicamente elettroniche” ci raccontano i due musicisti.

Qui il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Rm81QPDHCg4

Multilink per ascoltare Funny People: https://metatrongroup.lnk.to/funnypeople

“Dal punto di vista strumentale il brano nasce giocando in studio su vari synth, essendo la prima volta che collaboriamo con Alessandro Donadei sulla produzione anche se ci conoscevamo dal mix nel nostro primo Ep Doxa. Condizione indispensabile dal punto di vista creativo è creare una squadra valida per tutti” aggiunge Davide Savarese dei PITCH3S. “Abbiamo cercato di virare leggermente su un mood più Club, meno sperimentale, allontanandoci dal nostro primo lavoro e mantenendo un’atmosfera armonica intenzionalmente piuttosto scura. La parte testuale ha avuto una gestazione più complicata. Volevamo un testo minimale e che raccogliesse tutte le sensazioni che la versione finita dello strumentale aveva spalancato. La maniera in cui stavamo affrontando la produzione e la necessità di fare un testo che ci convincesse nell’ immediato ci ha suggerito alla fine un tema da trattare. Funny people, dunque, perché definiamo divertente quella tipologia di persone che ha sempre un giudizio pronto, su tutto. Anche quando la loro conoscenza di un tema è davvero minima. La formula Funny people say si riferisce esattamente a questo tipo di atteggiamento”.

Sergio Tentella, producer e batterista, inizia a studiare batteria a 12 anni, rapito dai campioni percussivi di una tastiera Bontempi. Perfeziona il suo percorso musicale al Conservatorio di S.Cecilia (Roma) e contemporaneamente inizia un'intensa attività live, che lo porta a suonare in giro per Italia ed Europa come batterista turnista (Gio Evan, Elisa Rossi, Rossana Casale, Diego Buongiorno etc) e in studio per produzioni Universal, Sony, Warner. È membro del progetto Elephantides, che fonda con il polistrumentista Daniele Sciolla, suonando nei più importanti festival e club di musica elettronica italiani ed europei.

Davide Savarese, batterista anche lui, inizia lo studio dello strumento a 14 anni. Trasferitosi a Roma a 19, continua il percorso di studio musicale al Saint Louis College of Music. Parallelamente, intraprende la carriera da turnista live (Alex Britti, Dolcenera, Rocco Papaleo, Davide Shorty, Margherita Vicario, Orchestra di Piazza Vittorio, solo per citarne alcuni) e in studio, collaborando in qualità di songwriter e batterista con produttori da ogni parte d'italia, Tommaso Colliva, Emanuele Triglia, Mario Tronco, etc.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.