Il primo ministro italiano Giorgia Meloni nega qualsiasi simpatia per il nazionalsocialismo. Tuttavia, ora c'è un ministro nel suo gabinetto che una volta posava indossando al braccio una fascia con la svastica.

Giorgia Meloni, vuol far la moderata dopo la vittoria elettorale del suo partito post-fascista, Fratelli d'Italia. Ma alcuni componenti la squadra di Governo denunciano un passato alquanto radicale. Lunedì ha nominato Galeazzo Bignami viceministro per le infrastrutture, che in passato, "goliardicamente" (???) si faceva fotografare travestito da militare del regime nazista. Nel 2016 è apparsa una foto di Bignami con al braccio una fascia con una svastica.

La Meloni ha annunciato lunedì la nomina di Bignami in conferenza stampa. Bignami, 47 anni, è stato eletto al Parlamento il mese scorso per un secondo mandato come deputato di Fratelli d'Italia. Membro di lunga data della destra italiana, ha trascorso parte della sua carriera politica nel partito più moderato Forza Italia dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.