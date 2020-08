In base a quanto riportano i dati della Johns Hopkins University, il bilancio globale delle vittime da coronavirus mercoledì ha superato il numero di 700mila morti. A far incrementare tale dato è l'andamento del contagio in Stati Uniti, Brasile, India e Messico.

In base alle valutazioni fatte da Reuters sui dati delle ultime due settimane, ogni 24 ore, a causa della Covid-19, muoiono in media 5.900 persone, 247 ogni ora, 1 ogni 15 secondi.

In una allucinante dichiarazione rilasciata durante un'intervista alla rete televisiva HBO, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'epidemia da coronavirus negli Stati Uniti è sotto controllo e che la sua amministrazione ha fatto quanto di più non si potesse, nonostante il contagio in America abbia causato "finora" 155mila vittime, proprio a causa di un mancato coordinamento a livello federale da parte dell'amministrazione Trump.

"Le persone stanno morendo, è vero", ha detto Trump nell'intervista. "È quello che sta accadendo. Ma ciò non significa che non stiamo facendo tutto il possibile. Tutto quello che è possibile controllare è sotto controllo. Questa è un'epidemia orribile".

Per completezza d'informazione, va ricordato che chi lo stava intervistando è mancato poco che non cadesse dalla sedia!



In Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ha minimizzato la gravità della pandemia e si è opposto con atti e dichiarazioni di qualsiasi tenore alle misure di confinamento da parte delle autorità locali, nonostante sia lui che alcuni membri del suo gabinetto siano risultati positivi ll virus.

Delle 640 milioni di persone che vivono in America Latina, più di 100 milioni vivono in condizioni di povertà, con lavori non stabili e poco remunerati e senza adeguate coperture in termini di sicurezza sociale. Per tale motivo, nonostante le chiusure e gli appelli a rimanere nelel proprie abitazioni, molti hanno continuato a lavorare, veicolando la diffusione del contagio.

Inoltre, anche in altre parti del mondo dove la diffusione del coronavirus sembrava essersi arrestata, sono stati registrati nuovi contagi e nuovi record giornalieri, a dimostrazione che la battaglia contro la Covid è tutt'altro che vinta.

Questi i Paesi da segnalare dove recentemente si sono registrati aumenti record nei nuovi casi: Australia, Giappone, Hong Kong, Bolivia, Sudan, Etiopia, Bulgaria, Belgio, Uzbekistan e Israele. Tra questi, l'Australia mercoledì ha riportato anche un numero record di nuovi decessi, portando il totale del paese a 247.