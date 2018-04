I Fantasmi d’Ismael con Alba Rohrwacher del francese Arnaud Desplechin dal 25 Aprile anche nelle sale italiane

I Fantasmi di Ismael, interpretato oltre che da Louis Garrel (nella capitale in questi giorni) anche da Alba Rohrwacher nel doppio ruolo di Arielle/Faunia, è stato proposto, in occasione di Rendez Vous, al Cinema Nuovo Sacher, per espressa volontà e desiderio del regista Arnaud Desplechin, nella versione lunga: quella di 135 minuti, che in Francia uscirà in DVD mentre in Italia circolerà, in un paio di copie, assieme alla versione breve di 114′.

Il film, presentato alla stampa italiana nel corso di una conferenza moderata da Maurizio Di Rienzo, uscirà nelle sale il 25 aprile prossimo con Europictures in associazione con Dragon Production