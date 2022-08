Goloso, versatile e perfetto per le nostre ricette estive da gustare al mare. Ecco tre ricette tre con il tonno in scatola perfette per questa estate:

1) Ceci tonnati

I ceci tonnati sono una insalata di legumi fresca e saporita, perfetta per quelle giornate estive talmente calde che il solo pensiero di mettersi ai fornelli vi fa passare la fame.

In questa ricetta, buona, semplice e veloce, i ceci e il tonno in olio vengono conditi con una cremosa maionese, arricchita con yogurt greco, per rendere il tutto più leggero, e poi rucola e pomodorini datterini...

2) Insalata di farro e tonno – L’insalata di farro e tonno è un primo piatto estivo, fresco e colorato!

3) Pasta con tonno e avocado – Un primo piatto originale!