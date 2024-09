La Svezia affida agli Oscar 2025 il toccante documentario di Filip Hammar e Fredrik Wikingsson, The Last Journey, un viaggio on the road che ha commosso il pubblico in patria.

TRAMA: dopo una carriera di 40 anni dedicata all'insegnamento del francese a Köping, Lars Hammar ha deciso di ritirarsi. Tuttavia, la pensione sembra averlo reso apatico e passivo, preoccupando molto la sua famiglia. Per cercare di riportarlo alla vita, suo figlio Filip e il suo migliore amico Fredrik hanno organizzato un viaggio a sorpresa in Francia.

Nella storia degli Oscar la Svezia ha conquistato 16 nominations vincendo la statuetta ben 3 volte grazie al genio di Ingmar Bergman: La fontana vergine (1960), Trough a Glass Darkly (1961), Fanny e Alexander (1983).