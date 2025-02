È stato inaugurato lo scorso 20 gennaio a Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa. Il Presidente di Edizione Alessandro Benetton: “È un esempio di come l’innovazione possa intrecciarsi con la sostenibilità. Un progetto che riduce di oltre 11.000 tonnellate all’anno le emissioni di CO2 e produce energia per oltre 30.000 famiglie italiane”.



Alessandro Benetton: a Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa

“Ci sono momenti che definiscono una visione”: uno di questi, scrive Alessandro Benetton su LinkedIn, è l’inaugurazione della Solar Farm di Aeroporti di Roma, il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa e tra i più estesi a livello globale realizzati all’interno di uno scalo. 55.000 pannelli solari che si sviluppano per ben 2,5 km lungo il lato est della Pista 3 dell’Aeroporto Da Vinci di Fiumicino: “È un esempio di come l’innovazione possa intrecciarsi con la sostenibilità”, spiega Alessandro Benetton sottolineando i benefici del progetto. “Riduce di oltre 11.000 tonnellate all’anno le emissioni di CO2 e produce energia per oltre 30.000 famiglie italiane”: la dimostrazione, evidenzia il Presidente di Edizione, di “come sia possibile immaginare un futuro più pulito, più equo, allineando crescita economica, innovazione tecnologica e rispetto per il nostro Pianeta”.



Alessandro Benetton: “Il viaggio continua. E una nuova idea di mobilità è sempre più possibile”

Nel rimarcare il valore del progetto, Alessandro Benetton si sofferma anche sull’impegno di Mundys nel promuovere uno sviluppo in ottica sostenibile. Fulcro di questo percorso è la transizione verso il Net Zero Carbon degli asset aeroportuali entro il 2030: “20 anni in anticipo rispetto agli standard di settore”. Una sfida “enorme ma necessaria” che ha catturato l’attenzione anche di un team di docenti e ricercatori della prestigiosa Università di Harvard: la svolta di Edizione e il percorso di trasformazione impresso a Mundys e alle altre società del Gruppo con al centro sostenibilità e innovazione sono infatti oggetto di un “case history” su cui gli studenti dell’ateneo potranno formarsi. Nel “case” trova spazio anche Aeroporti di Roma, il gestore degli scali capitolini, dove è stato fondato un Innovation Hub che attira startup innovative da tutto il mondo. “L’anno scorso, per chi ricorderà, abbiamo anche celebrato i 50 anni di ADR. Ecco, lunedì abbiamo festeggiato nuovamente un aeroporto del futuro che continua a riscrivere le regole, rimodulando i propri spazi da semplice infrastruttura di transito a vero hub di innovazione e sostenibilità”, scrive infine Alessandro Benetton su LinkedIn evidenziando il valore dell’iniziativa.