CONCERTO di CHIARA TAIGI

Domenica 20 Giugno 2020 ore 21:00 - “Concerto della Speranza”

Chiesa di San Nazario – Piazza delle Chiese – Villarbasse - Torino.

Il soprano CHIARA TAIGI canterà in concerto a Villarbasse – Torino, nella Chiesa di San Nazario in occasione delle commemorazioni della Beata Vergine Maria della Consolata, in una serata intitolata “Concerto della Speranza”.

Chiara Taigi torna a Villarbasse dopo aver acceso per la comunità una simbolica Candela della Speranza, ed oggi commemora con il suo canto, il ritorno come forza e conforto spirituale e di intenti con brani sacri.

Il concerto è solo prendersi per mano in modo figurato per un percorso emozionale con un accompagnamento orchestrante che ci riporterà alla mente le memorie di classiche opere ma con tuna veste nuova e moderna, con l'intento di stimolare gli animi alla ripresa.

Il concerto verrà eseguito nella bellissima Chiesa di San Nazario di recente restaturo e con tutta la comunità e l'affezione per la musica e la cultura che innalza sempre lo spirito.



Prenotazione Obbligatoria – Norme Anticovid

Prenotarsi presso la Biblioteca Comunale – Tel 011 9509989 o tramite e-mail [email protected] (lun, mar, mer, 8:30-12 – gio, ven 15:30 18:00

Riferimenti: