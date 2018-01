Trump non è un idiota, ma addirittura un genio. Lo ha detto lui

Nel programma "Fox and Friends" il corrispondente di Fox News, Geraldo Rivera - uno degli inventori della cosiddetta tv spazzatura - ha detto di aver parlato con Trump venerdì e di averlo sentito "estremamente frustrato" per il fatto che si parli del suo stato di salute mentale.

Sabato, in una nuova intervista radiofonica alla BBC, Michael Wolff, l'autore del libro Fire and Fury - Inside the Trump White House, ha definito Donald Trump inadatto a ricoprire l'incarico di presidente degli Stati Uniti.

Ed ecco allora che Trump ha rilasciato una serie di tweet "pirotecnici" con cui ha voluto dimostrare, in base ai fatti, non solo di essere intelligente, ma di essere addirittura un genio.





Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018



A confermarlo, il fatto di esser stato un uomo d'affari di successo, una star della tv e, al primo tentativo, di esser diventato Presidente degli Stati Uniti.

Può darsi sia un genio, ma di certo, scrivendo cose simili, è un genio imbarazzante per se stesso e per la carica che ricopre. In ogni caso, gli va riconosciuto che se invece lui fosse un idiota, molto di più lo sarebbero coloro che lo hanno votato!

Nel frattempo, i membri dello staff della sua amministrazione si stanno adoperando per mettere in dubbio la credibilità di Wolff, a partire dalla portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, che ha detto che il libro Fire and Fury è solo una sequenza infinita di errori.

Può darsi che sia vero, ma i tweet odierni confermano però l'indiscrezione che alla Casa Bianca considerino Trump come se fosse un bambino. Come dargli torto!