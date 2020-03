I visitatori moderni dei musei d'arte hanno la ragionevole aspettativa di vedere opere d'arte originali. Fatta eccezione per le antiche copie romane di antiche sculture greche, i musei di solito non espongono consapevolmente copie o oggetti con discutibile autore. Entro certi limiti, tuttavia, non è sempre stato così. A partire dal 1790, quando la prima organizzazione artistica fu fondata negli Stati Uniti, durante la guerra civile americana, era quasi impossibile per accademie d'arte, biblioteche, atenei o musei in questo paese acquisire esempi originali da tutte le grandi epoche occidentali d'arte. I tentativi di farlo erano carichi di problemi logistici, potevano essere facilmente ritardati da cambiamenti politici o, più spesso, erano proibiti da limitazioni fiscali. Al posto degli originali, le copie di buona qualità erano considerate non solo desiderabili, ma anche necessarie, e le copie buone di pittori, incisori, macchine per colata continua o intagliatori competenti erano energicamente ricercate e acquisite con entusiasmo.

Le copie più facili da procurare erano incisioni basate su dipinti di artisti famosi; più desiderabili erano le copie dipinte a olio su tela, rendendole il più vicino possibile all'originale, almeno in termini di supporto. Queste riproduzioni sono state spesso realizzate da copisti professionisti o da artisti senza altri lavori a portata di mano. In termini di scultura, anche calchi in gesso - o copie in marmi pregiati, se consentiti da budget - di antiche sculture greche e romane erano abbastanza accessibili, anche se si doveva essere cauti sulla qualità. Naturalmente, questi oggetti erano generalmente costosi, per non dire difficili da trasportare. Ancora una volta, come per i dipinti, era importante che le copie delle sculture fossero il più vicino possibile all'opera d'arte originale, e spesso le acquisizioni garantivano che una copia particolare era stata fatta usando stampi presi direttamente dall'originale.

Una delle prime acquisizioni di una copia di un'antica scultura del Boston Athenæum è una riproduzione in marmo particolarmente pregiata della testa del famoso Apollo Belvedere. Sebbene la storia antica dell'originale figura a figura intera in Vaticano non sia chiara, è risaputo che era stata nella collezione di Papa Giulio II (Giuliano della Rovere) nel 1509. Giulio la installò nel cortile del Belvedere del palazzo papale, dando così alla scultura la sua designazione moderna. Gli stampi sono stati presi per la prima volta nel 1540 allo scopo di copiarlo per Francesco I di Francia. Da quel momento fino al diciannovesimo secolo, ogni bella collezione di calchi includeva una copia dell'Apollo. La maggior parte di questi erano fatti di intonaco, anche se in particolare i clienti benestanti o ben posizionati, per esempio i reali, potevano permettersi una fusione in bronzo dell'opera. Fu usato anche il marmo, specialmente quando un collezionista voleva una copia solo di una parte dell'originale, come la testa, come nel caso dell'Apollo dell'Ateneo. Nonostante il suo enorme peso, il marmo ha avuto il vantaggio rispetto all'intonaco perché ha aumentato l'estetica e la longevità della copia e ha dato al copista la possibilità di replicare e persino elaborare i dettagli dell'originale. Il busto dell'Ateneo dell'Apollo è di qualità particolarmente pregiata, ovviamente essendo stato scolpito da un maestro intagliatore di marmo, presumibilmente in Italia. In effetti, la qualità del busto rappresenta un tributo all'erudizione e alla sensibilità estetica dell'uomo che lo ha donato all'Ateneo, Henry Pickering.

Sebbene Pickering (1781-1838) fosse nato a Newburgh, New York, faceva parte di una vecchia e illustre famiglia del Massachusetts: suo padre, il colonnello Timothy Pickering, prestò servizio con distinzione nella Rivoluzione americana e nelle amministrazioni dei presidenti George Washington e John Adams. Dopo un giovane apprendistato a Filadelfia, Henry Pickering si stabilì a Salem, nel Massachusetts, dove ebbe un certo successo come importatore. A quel tempo, aveva sviluppato un gusto per l'arte, e attraverso i suoi numerosi viaggi era ben versato nella sua storia. Nel 1822 pubblicò il primo di numerosi volumi di poesie, Le rovine di Paestum e Altre composizioni in versi, che indicano chiaramente la sua ammirazione per la storia antica e la cultura classica.

Nel marzo 1824 Pickering scrisse a Josiah Quincy al Boston Athenæum annunciando la sua intenzione di consegnare all'istituzione due opere d'arte che aveva acquisito durante i suoi viaggi: una copia del ritratto di Benjamin West di Sir Thomas Lawrence del pittore anglo-americano Charles Robert Leslie (che rimane nella collezione dell'Athenæum) e "una bella copia" della testa dell'Apollo Belvedere. Pickering ha continuato a esprimere la sua personale ammirazione per la "purezza dell'espressione" del busto e ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, era stato scolpito alcuni anni prima per "un membro della Directory francese, forse [Paul] Barras.” Proprio mentre il busto stava per essere spedito in Francia, ha continuato, Barras è caduto dal potere e il busto di Apollo, con una serie di altri "preziosi marmi", è stato venduto a "un gentiluomo americano a Livorno" per uno centocinquanta dollari. Presumibilmente, è da questo "gentiluomo americano" che Pickering ha acquisito il busto.

Sebbene sia difficile corroborare la provenienza del busto di Pickering, ci sono pochi dubbi sul fatto che abbia apprezzato l'adeguatezza del suo posto nell'Ateneo. L'Athenæum, inoltre, lo trattò immediatamente come una degna aggiunta alla sua collezione in crescita.

Tuttavia, il dono dell'Apollo e il ritratto dell'Occidente non segnarono la fine dell'affiliazione di Pickering con l'Ateneo. In effetti, sembra probabile che il ricordo dei suoi generosi doni nel 1824 abbia avuto un ruolo nella successiva decisione della Biblioteca di acquistare diversi dipinti dalla collezione di Pickering. Nel 1838 un gruppo di questi dipinti apparentemente fu mostrato a Boston, e gli Amministratori dell'Athenæum assegnarono immediatamente $ 750 per l'acquisto di tre di essi: un paesaggio che si pensava fosse del pittore olandese Jacob van Ruysdael; Cristo e la donna di Samaria, un dipinto nello stile dell'artista seicentesco Carlo Maratta; e The Flaying of Marsyas di Luca Giordano. Allo stesso tempo, Pickering diede all'Ateneo Carlo Cignani Agar e Ismaele e un capo di San Paolo, che si pensava fosse anche di Luca Giordano. Grazie a Henry Pickering, quindi, la capacità della Biblioteca di mostrare l'arte europea, passata e presente, in forma originale o copiata, è stata notevolmente migliorata.

