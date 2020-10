Con 14mila contagiati, 50 decessi nelle ultime 24 ore e una media giornaliera di oltre 600 ricoveri nella scorsa settimana, il premier Jonhson ha presentato nel pomeriggio di lunedì le nuove misure che saranno introdotte nel Regno Unito per limitare il contagio da Covid, anticipando però che non ci sarà comunque un nuovo lockdown nazionale.

Le misure, che saranno comunicate anche in una conferenza stampa che sarà trasmessa in tv, prevedono tre nuovi diversi livelli di lockdown cui saranno sottoposte determinate località in base al rischio suggerito dal livello del contagio, che d'ora in poi sarà classificato come medio, alto e altissimo.

Le nuove misure, ha dichiarato Johson, sono necessarie perché la matematica già adesso ci fa capire che non facendo niente il Regno Unito non solo subirebbe un insopportabile numero di morti, ma avrebbe anche un'enorme pressione sul sistema sanitario con medici e infermieri che non sarebbero in grado di curare i pazienti che continuano ad ammalarsi... e non solo di Covid!

La maggior parte delle località britanniche (non è ben chiaro se le misure di contenimento saranno applicate a singole città, ad aree metropolitane e/o a intere contee) sarà posta ad un livello di rischio medio, dove verranno mantenute le attuali prescrizioni in atto, compresa alle la chiusura delle strutture che operano nel settore dell'accoglienza non più tardi delle 22.

Le aree, invece, che già sono adesso indicate come a rischio, diventeranno automaticamente aree di massima allerta, come l'area metropolitana di Liverpool ed il Merseyside in Galles, che saranno sottoposte ad imposizioni relative al distanziamento sociale in luoghi privati oltre che pubblici, la chiusura di bar, pub, palestre e sale da gioco. Il primo ministro ha anche affermato che tutti i negozi che si occupano vendita al dettaglio, scuole e università rimarranno comunque aperti.

Critico nei confronti di Johnson il leader laburista Keir Starmer che, intervenendo alla Camera, si è chiesto se le restrizioni annunciate dal primo ministro potranno effettivamente riportare il Paese fuori dal baratro, dichiarando che il Labour prenderà in considerazione il pacchetto di nuove misure e ne discuterà con i leader locali e i propri parlamentari, ma aggiungendo anche di essere molto scettico sul fatto che il governo abbia effettivamente un piano per mettere sotto controllo il contagio da coronavirus, ricordando che già nell'ultima settimana di settembre Johnson avesse presentato nuove misure di contenimento che già allora erano stato da lui descritte come decisive.