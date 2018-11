Capri e Catania "La Scatola dei Segreti di Amedeo Bagnasco" le collega nel segno della cultura e della solidarietà

Un ponte immaginario costruito con la cultura e la solidarietà che unirà "l'isola azzurra di Capri" con "La raggiante Catania" dove sarà presentato il prossimo Venerdì 16 Novembre 2018 alle ore 17.00 presso il “ Polo Tattile Multimediale" in Via Etnea, 602 a Catania il libro del giovane ottico e scrittore caprese Amedeo Bagnasco "La Scatola dei Segreti - Anacapri nei tuoi occhi" edizioni Promediacom, già arrivato alla terza tiratura di stampa.

La presentazione è inserita nella manifestazione organizzata dalla F.I.D.A.P.A BPW Italy, sezione Catania- Riviera dei Ciclopi e avrà come temi degli incontri quello nazionale: “La creatività femminile e la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico: obiettivi e progetti” e come tema internazionale “Empowering women to realize the sustainable development goals”.

I lavori saranno introdotti da Linda Legname Dirigente Nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cinzia Torrisi Presidente F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Catania Riviera dei Ciclopi e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell' amministrazione comunale di Catania,della Regione Sicilia e dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

Il programma suddiviso in diversi interventi si concluderà con la relazione e proiezione del video “La scatola dei segreti. Anacapri nei tuoi occhi" e sarà moderata dalla dott.ssa Lella Battiato Majorana con uno speciale intrattenimento musicale che vedrà l'esecuzione del brano “Anacapri nei tuoi occhi”.

Seguirà un Cocktail, la Visita guidata del Museo Tattile ed una Degustazione al buio.

Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto al progetto “Sfiora” che aiuta i bambini ciechi e ipovedenti a conoscere il mondo attraverso speciali ausili a loro dedicati.



“La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi occhi” è il libro di Amedeo Bagnasco che sostiene i progetti dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

“La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi occhi”. La storia, interamente ambientata ad Anacapri, coniuga la bellezza del territorio con la condizione della cecità, consentendo al lettore di percepire insieme al personaggio principale Robert l’atmosfera invisibile dell’isola.

I sensi, luce e porta di ogni conoscenza, saranno i veri protagonisti, in un crescendo di emozioni, animate da un misterioso codice da decifrare. Il libro, che è stato già tradotto in scrittura Braille dalla Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” di Monza e gratuitamente fruibile da tutti i ciechi d’Italia, sostiene con la sua vendita l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

L’autore, Amedeo Bagnasco, è un giovane ottico anacaprese che da meno di un anno ha creato un marchio di occhiali, “Cimmino Lab – Anacapri Eyewear”, ispirato ai luoghi più suggestivi di Anacapri.

L’editore, “La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi occhi” é editato e prodotto dall'Agenzia di comunicazione Promediacom diretta da Luigi Louis Molino. Il volume a meno di tre mesi dalla pubblicazione é approdato alla terza ristampa, in corso la tiratura in Inglese che sarà disponibile a fine di Novembre nelle librerie italiane nel mondo e acquistabile online sul sito www.anacaprineituoiocchi.it



Inoltre il Video Booktrailer del Libro, completamente girato sull'isola di Capri a pochissimi giorni dalla presentazione ha conquistato il secondo posto del prestigioso Festival Nazionale Cinema&Libri Booktrailer Premium Paolo Villaggio.