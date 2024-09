Questo quanto dichiarato da Francesco Vaia, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, a TgCom24, sulla prossima campagna vaccinale antinfluenzale:

"Dove già c'è stata l'influenza, nell'altro emisfero, Australia, Sud Africa e alcuni Paesi dell'America Latina, si è dimostrata più diffusiva e può produrre ospedalizzazioni che è la cosa che ci interessa di più.Ma in questo momento non servono messaggi ingiustificati. Da sempre affermiamo che tutto quello che accade nel mondo globalizzato ci interessa. Per cui ci predisponiamo all'arrivo di questa influenza nel prossimo inverno, che non deve spaventarci, ma dobbiamo predisporci.Sul versante della sanità pubblica abbiamo già emanato una circolare, che rafforzeremo nei prossimi giorni, ed è opportuno che le persone over 60, chi è ospite di Rsa, le persone immunocompromesse e chi ha patologie croniche degenerative, le persone che supportano questi pazienti, gli operatori sanitari e i caregiver si proteggano. A questi soggetti consigliamo e raccomandiamo la vaccinazione. Da ottobre in poi è il tempo giusto per immunizzarsi. Il ruolo dei media è importante e indispensabile nel percorso di prevenzione. Quando parliamo del vaccino dobbiamo spiegare bene perché va fatto".