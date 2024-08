Alla convention dem di Chicago, mercoledì è stato il giorno del candidato che Kamala Harris ha scelto per la vicepresidenza (nel caso vinca le elezioni di novembre), l'hillbilly dem Tim Walz, attuale governatore del Minnesota.

Il suo non è stato un discorso fiume, ma nel quarto d'ora in cui ha parlato ha dimostrato di saperci fare... almeno nel modo in cui parlare ad una folla di possibili elettori. L'ex soldato, insegnante di liceo e allenatore di football, è ricorso a metafore sportive, blocco e placcaggio, per incoraggiare i democratici nel promuovere la candidatura della Harris... senza perder tempo e aver paura di stancarsi:

"Abbiamo 76 giorni. Non sono nulla. Ci sarà tempo per dormire, quando saremo morti," ha detto.

Ad appoggiarlo, come da copione, mogli e figli, oltre ai delegati del Minnesota che, dopo il discorso, per quasi mezz'ora si sono scatenati nel sostenere il proprio beniamino scandendo slogan in suo favore, mentre mostravano cartelli con il suo volto e sventolavano striscioni con la scritta "Coach Walz."

Questi alcuni passaggi del suo intervento.

"Ho allenato la squadra di football del liceo abbastanza a lungo da sapere - fidatevi - che quando qualcuno si prende il tempo di stilare un manuale di gioco, lo userà",

ha detto Walz, per collegare Trump al Progetto 2025 (il pacchetto di proposte politiche della Heritage Foundation per una futura amministrazione Trump da cui Trump ha cercato di prendere le distanze), elencando alcune degli attuali salvagente che sarebbero a rischio in caso di vittoria del ticket Trump-Vance: l'Affordable Care Act, la Social Security, il Medicare e la possibilità di poter ricorrere all'aborto.

"È un programma che nessuno ha chiesto", ha aggiunto. "È un programma che non serve a nessuno tranne che ai più ricchi e ai più estremisti tra noi. Ed è un programma che non fa nulla per i nostri vicini bisognosi. È strano? Assolutamente. Assolutamente. Ma è anche sbagliato, ed è pericoloso."

Walz ha criticato anche lo stile di leadership vendicativo e imprevedibile di Trump, aggiungendo che i presidi delle scuole superiori che conosceva come insegnante

"potrebbero insegnare a Donald Trump un sacco di cose su cosa sia un leader".

Ed ha concluso, sempre richiamandosi alla sua esperienza scolastica, da allenatore di football:

"Potreste non saperlo, ma non ho fatto molti discorsi come questo, ma ho fatto molti discorsi motivazionali. Quindi lasciatemi concludere così. Ragazzi, siamo nel finale di gara e siamo sotto di tre punti, ma siamo in attacco e abbiamo la palla. Stiamo avanzando e abbiamo la squadra giusta. Kamala Harris è dura, Kamala Harris è esperta, Kamala Harris è pronta. Il nostro compito è buttarsi nella mischia con blocchi e placcaggi. Un pollice alla volta, una yard alla volta, una telefonata alla volta, bussando a ogni porta, ottenendo una donazione di 5 dollari alla volta".