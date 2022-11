Spettacolare e avvincente il 3-2 con cui, al Diego Maradona, il Napoli si è aggiudicato l'ultimo incontro del 2022 a spese dell'Udinese, che ha avuto il merito di non mollare, anche se non è stata premiata con dei punti in classifica, rimanendo così ferma a 24.

Con il successo odierno, il Napoli si aggiudica l'undicesima vittoria consecutiva, si conferma miglior attacco del campionato e in classifica si porta a 41 punti, +11 sulle seconde, Lazio e Milan, che però devono ancora giocare.

Nei primi 45 minuti l'undici di Spalletti è avanti 2-0. La prima rete arriva al 15' con il primo gol di testa, in questa stagione, di Osimhen, ottimamente servito da Elmas. Il raddoppio arriva alla mezz'ora con un bellissimo tiro a giro di Zielinski sul secondo palo, su cui Silvestri non può nulla.

Ma l'Udinese non è stata a guardare, tanto che c'è voluto un mezzo miracolo di Meret per impedire che i friulani si portassero in vantaggio già in avvio di gara grazie a Deulofeu, sostituito poi al 26' da Success per una distorsione al ginocchio.

E soprattutto nel secondo tempo, alla ripresa del gioco, la squadra di Sottil ha messo alle corde il Napoli in più di un'occasione. E quando si credeva potesse accorciare le distanze, al 58' Elmas segna il gol del 3-0, con gli ospiti che accusano il colpo, evitando il poker solo grazie a due interventi miracolosi di Silvestri, prima su Elmas e poi su Osimhen.

Ma quando tutti pensavano che la gara fosse chiusa, l'Udinese la riapre al 79' con la rete di Nestorovski che conclude una bellissima serie di passaggi trafiggendo Meret da centro area. All'82'Kim si fa soffiare la palla da Samardzic che si invola verso la porta e con un potente tiro supera ancora una volta il portiere del Napoli, portando il match sul 3-2, rendendo così incerto e palpitante l'ultimo quarto d'ora di gara. Ma il risultato non cambierà.





