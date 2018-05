Silvio Carrano, una primavera al top tra Total Freedom, Popfest, Musicaeparole...

La primavera di Silvio Carrano è decisamente piena di musica. Il dj producer originario di Taranto, uno dei punti di riferimento musicali di quel colosso del clubbing che è Musicaeparole e del festival estivo Popfest, è ormai un produttore conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua musica ed alle release della sua label Total Freedom Recordings. Carrano collabora tra l'altro con Kumusic, una delle agenzie italiane più conosciute anche a livello internazionale per quel che riguarda club, dj, musica e dintorni (www.kumusic.it). " 'I Wanna Rock', mio recente singolo su Zulu Records, piace a tanti top dj tra cui D.O.D., Federico Scavo, Swanky Tunes", racconta Silvio Carrano. "Il progetto Cirlan feat. Luna A. Whibbe, arrivato al secondo singolo con 'Prazer', mi vede in veste di autore e remixer, è invece in rotazione su m2o ed è stato incluso nella compilation ufficiale della radio". Come se non bastasse, anche "Beat Rockin", uscita da poco su Juicy Music, la label di Robbie Rivera sta funzionando bene.

In una recente intervista (disponibile a questo link: goo.gl/RqppD7) Silvio Carrano fa il punto anche sulla sua label, Total Freedom Recordings, che è in un momento di vera crescita. "Facciamo scouting di emergenti in tutto il mondo, molti produttori con noi sono cresciuti a livello artistico ed ora arriveranno le release di alcuni big tra cui Mike Candys e la leggenda dell'house Richard Grey" , spiega Silvio Carrano.

