Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, vicino a Papa Francesco anche per le sue ultime dichiarazioni sui preti sposati, condivide un'analisi a cura di Luis Badilla della Redazione "Il sismografo": "L’allegria per il ritorno di Papa Francesco a Santa Marta dal Policlinico Gemelli dopo 66 ore di ricovero, necessario per affrontare un'emergenza –visita quindi non programmata come ha ammesso oggi lo stesso Pontefice –, è anche un sincero augurio per la Chiesa tutta e non solo. Il Santo Padre a casa, seppure convalescente, è una grande gioia. Occorre però cautela e prudenza. Abbiamo già scritto qualche anno fa che Papa Bergoglio ha una cagionevole salute di ferro per raccontare così che non è intelligente "tirare troppo la corda", detto con parole familiari.

L'ossessione, molto inflazionata dalla stampa, in particolare quella italiana (e soprattutto delle testate che attendono la concessione di un'intervista papale), di farlo apparire come una sorta di 'superman', quasi fosse un giovane olimpionico, e quindi di occultare, manipolare o minimizzare le condizioni di salute del Papa, è il peggiore servizio alla sua persona e al suo ministero.

Chi ama e rispetta il Papa lo deve proteggere con la massima verità possibile e non offrire mai disponibilità alla manipolazione delle notizie sul Pontefice, men che meno sulle cose serie.

Papa Francesco non sta bene. E' un malato cardiaco severo nel contesto di altre patologie croniche. Le terapie programmate devono essere rispettate con riposo e serenità anche da parte della stampa. Il Papa non è una figurina da trascinare al mercato delle vanità. Ciò non aiuta. Ciò fa danno al Papa e banalizza la sua figura e la sua missione.

Non cambia nulla se Francesco sarà capace di presiedere o no i riti della Settimana santa. Quello che conta veramente è il fatto che possa continuare a governare la Chiesa con tranquillità e circondato da amore vero, da non confondere con la papolatria occasionale di coloro che stanno in attesa di posizionarsi con il prossimo Pontefice.