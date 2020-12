Intervenendo martedì al Senato, il leader della maggioranza, il repubblicano Mitch McConnell, ha dichiarato di aver sperato in un "risultato diverso" dalle elezioni del 3 novembre, ma il collegio elettorale ha espresso la sua sentenza.

"Pertanto, oggi voglio congratularmi con il presidente eletto Joe Biden".

Congratulandosi anche con il vicepresidente eletto di Biden, Kamala Harris, McConnell ha aggiunto: "Tutti gli americani possono essere orgogliosi che la nostra nazione abbia per la prima volta una vicepresidente eletta donna".

Senate Majority Leader McConnell acknowledges Biden’s win for the first time:



